Broadcom Aktie
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
|
05.03.2026 14:10:38
AKTIE IM FOKUS: Broadcom mit Rückenwind - Starke Ziele in Konkurrenz zu Nvidia
NEW YORK/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Starke Wachstumszahlen für die vergangenen drei Monate und ein positiver Ausblick auf das laufende Geschäftsquartal haben Broadcom am Donnerstag vorbörslich beflügelt. Mit einem Kursplus von 6,1 Prozent zeichnet sich für die Aktien des Halbleiterkonzerns ein Hoch seit anderthalb Wochen ab; ihren Jahresverlust würden sie damit auf 2,6 Prozent eindämmen.
Broadcom hatte am Mittwoch nach US-Börsenschluss für das erste Geschäftsquartal (per Ende Januar) ein Umsatzplus von 29 Prozent, eine bereinigte operative Marge von 68 Prozent sowie eine Steigerung des Nettogewinns um 34 Prozent berichtet. In den drei Monaten bis Ende April soll der Umsatz sogar um überraschend deutliche 47 Prozent zulegen und die bereinigte Marge ihr hohes Niveau halten.
Zudem kündigte der Konzern Aktienrückkäufe für bis zu zehn Milliarden US-Dollar an. Wie der weltweite Branchenprimus NVIDIA profitiert auch Broadcom vom KI-Boom und hohen Investitionen von Tech-Unternehmen in Rechenzentren.
Analysten lobten die Ziele von Broadcom. Sowohl James Schneider von der US-Investmentbank Goldman Sachs als auch Stacy Rasgon von Bernstein Research sprachen von einem sehr starken Quartalsausblick. Schneider hob zudem hervor, dass Broadcom-Chef Hock Tan für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz mit KI-Chips von mehr als 100 Milliarden Dollar anstrebt - dies dürfte deutlich über den Erwartungen der Investoren liegen. Dazu kämen Details zur Zusammenarbeit mit anderen Tech-Riesen als der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)), insbesondere Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), sowie die KI-Firmen Anthropic und OpenAI.
Der angepeilte KI-Chip-Umsatz würde einen bedeutenden Vorstoß in den vom Branchenkollegen Nvidia dominierten Markt bedeuten, hieß es am Markt. Das spiegelte sich am Donnerstag bei den Aktien von Nvidia mit einem vorbörslichen Abschlag von einem halben Prozent wider./gl/tih/men
Analysen zu Broadcom
|05.03.26
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|05.09.25
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.25
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.24
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.24
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
