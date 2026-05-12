Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
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12.05.2026 12:23:38
AKTIE IM FOKUS: Carl Zeiss Meditec klar höher - Kostensenkungen im Vordergrund
FRANKFURT (dpa-AFX) - Carl Zeiss Meditec sind am Dienstag nach zunächst volatilem Verlauf letztlich nach oben ausgebrochen. Marktteilnehmer fokussierten sich auf die Kostensenkungen des Medizintechnikherstellers, die gut ankamen.
An der Spitze im Nebenwerteindex SDAX gewannen die Titel gegen Mittag 7,4 Prozent auf 27,46 Euro. Damit kletterten sie über die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend. Am Seitwärtstrend seit Ende Januar ändert sich dadurch jedoch nichts. Der übergeordnete Abwärtstrend seit 2012 bleibt ebenfalls intakt.
Analyst Graham Doyle von der UBS sprach von bahnbrechenden Einsparmaßnahmen, die mittelfristig für Fantasie sorgen dürften. Die Restrukturierung dominiere nun den Anlagehintergund, schrieb Harald Hof von MWB Research./ajx/bek/jha/
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