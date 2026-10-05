Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
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05.10.2026 10:47:38
AKTIE IM FOKUS: Carl Zeiss Meditec verteidigen 200-Tage-Linie nach Abstufung
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs für die Aktien von Carl Zeiss Meditec sind diese am Montag unter Druck geraten.
Im Tief fiel der Kurs um gut sieben Prozent auf 29,06 Euro. Er vermied jedoch ein Unterschreiten der 200-Tage-Linie bei 28,98 Euro. Anschließend verringerten die Papiere den Verlust auf zuletzt nur noch gut zwei Prozent.
Trotz eines Kursrückgangs von mehr als 20 Prozent seit Jahresbeginn hätten die Ergebnisse des Medizintechnikherstellers wohl noch nicht ihren Tiefpunkt erreicht, argumentierte Goldman Sachs.
Die sich verschlechternden Umsatzaussichten seien in der Bewertung noch nicht ausreichend berücksichtigt. Das überwiege Maßnahmen des Managements zur Stützung der Gewinne./bek/mis/zb
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|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
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|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
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