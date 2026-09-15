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15.09.2026 12:00:38

AKTIE IM FOKUS: Cewe stark - Fotodienstleister plant erneut Aktienrückkauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der angekündigte Rückkauf weiterer eigener Aktien hat die Papiere von Cewe (CEWE StiftungCo) am Dienstag angetrieben. Die Anteilsscheine des Fotodienstleisters waren im frühen Handel um fast fünf Prozent angesprungen und hatten bei 111 Euro den höchsten Stand seit Februar 2022 erreicht. Gegen Mittag notierten die Aktien von Cewe noch knapp zwei Prozent im Plus. Damit zählten sie zu den besten Werten im moderat nachgebenden Nebenwerteindex SDAX.

Dieses Mal will das Oldenburger Unternehmen bis zu 150.000 Papiere im Umfang von bis zu 18 Millionen Euro erwerben; dies entspricht etwa zwei Prozent des Grundkapitals. Das Programm soll bis 16. April 2027 abgeschlossen sein.

Händler werteten dies leicht positiv. Unternehmen kaufen eigene Aktien oft zur Pflege des eigenen Aktienkurses zurück. Ihr Auftritt selbst als Akteur am Markt soll die Attraktivität der Aktie erhöhen. Zudem sinkt die Zahl der ausstehenden Aktien, sodass sich Gewinn und Dividende rechnerisch auf weniger Papiere verteilen.

Mit dem Kurssprung am Dienstag hat sich das Chartbild verbessert. Nachdem die Anteilsscheine zu Wochenanfang noch nach einer mehrtägigen Verluststrecke die 21-Tage-Durchschnittslinie getestet hatten, notieren sie nun deutlich über diesem Maßstab für den kurzfristigen Trend. Auf mittlere und lange Sicht erscheint der Kurs bereits seit einigen Wochen gut unterstützt./la/tih/jha/

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