Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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27.04.2026 11:17:38
AKTIE IM FOKUS: Commerzbank erholen sich dank Kaufempfehlung der BofA
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach viertägigen Kursverlusten hat eine Kaufempfehlung der Bank of America (BofA) den Aktien der Commerzbank am Montag zu Erholungsgewinnen verholfen. Am Vormittag legten sie im moderat steigenden DAX um 1,9 Prozent auf 34,59 Euro zu und verringerten so ihren bisherigen Jahresverlust auf 4,2 Prozent. Vor einer Woche noch hatten sie bei knapp unter 37 Euro den höchsten Stand seit August 2025 erreicht.
Die Analysten um Tarik El Mejjad begründeten ihre Hochstufung bei Bank of America von "Neutral" auf "Buy" und einem unveränderten Kursziel von 42 Euro mit der Attraktivität des Papiers, auch unabhängig von einer möglichen Übernahme durch die UniCredit. Dabei verwiesen sie auf das überdurchschnittliche Gewinnwachstum je Aktie.
Abgesehen von einer Übernahme durch die italienische Großbank wird die Bank ihren Aktionären laut der BofA auch einen aktualisierten Plan für 2030 präsentieren, der auf eine eigenständige Zukunft ausgerichtet sei. In beiden Ansätzen sieht sie eine "strategische Logik". Ihre Bewertung der Aktie berücksichtigt entsprechend nicht, ob das Übernahmeangebot erfolgreich sein wird.
Laut der Datenbank der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX hat die Aktie drei Kaufempfehlungen und vier Empfehlungen, das Papier zu halten. Die Kursziele liegen zwischen 34,80 und 43 Euro, der Durchschnitt liegt bei 39,13 Euro. Die Bank of America wird in der Datenbank dabei nicht berücksichtigt./ck/ajx/jha/
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