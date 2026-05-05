Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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05.05.2026 12:23:38

AKTIE IM FOKUS: Commerzbank macht Vortagesverluste wett nach Unicredit-Offerte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der offiziellen Übernahmeofferte der UniCredit haben die Aktien der Commerzbank am Dienstag mit plus 3,4 Prozent auf 35,19 Euro ihre Vortagesverluste fast wettgemacht.

Für jede Commerzbank-Aktie bieten die Italiener 0,485 neue Unicredit-Aktien. Ihre Aktien kosten derzeit 67,42 Euro. Damit liegt das Gebot rechnerisch mit rund 32,70 Euro unter dem Commerzbank-Kurs. Die Unicredit erwartet aber auch nicht, damit die Kontrollmehrheit bei der Commerzbank zu erlangen.

Aktuell liegt ihr Anteil an den Frankfurtern bei knapp 30 Prozent. Die Offerte läuft bis zum 16. Juni./ag/jha/

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