Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 13:58:38

AKTIE IM FOKUS: Commerzbank nach Eckdaten im Plus - Testen Konsolidierungstrend

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Eckdaten für 2025 haben die Aktien der Commerzbank am Dienstagnachmittag wieder ihren Konsolidierungstrend seit August getestet. Dabei gewannen die Papiere bis zu 1,8 Prozent auf 36,10 Euro. Über dem Vorwochenhoch bei 36,27 Euro könnte ein Ausbruch gelingen.

Analyst Chris Hallam von Goldman Sachs sah den Überschuss etwas über den Erwartungen. Dies gelte auch für den Dividendenvorschlag. Beim ebenfalls avisierten Aktienrückkaufvolumen habe man sich am Markt aber einen Tick mehr versprochen.

Die Commerzbank wird am Mittwoch ihren Quartalsbericht vorlegen. Mit Spannung wird vor allem auf weitere Signale für 2026 gewartet./ag/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Commerzbank

mehr Nachrichten