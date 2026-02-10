Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
10.02.2026 13:58:38
AKTIE IM FOKUS: Commerzbank nach Eckdaten im Plus - Testen Konsolidierungstrend
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Eckdaten für 2025 haben die Aktien der Commerzbank am Dienstagnachmittag wieder ihren Konsolidierungstrend seit August getestet. Dabei gewannen die Papiere bis zu 1,8 Prozent auf 36,10 Euro. Über dem Vorwochenhoch bei 36,27 Euro könnte ein Ausbruch gelingen.
Analyst Chris Hallam von Goldman Sachs sah den Überschuss etwas über den Erwartungen. Dies gelte auch für den Dividendenvorschlag. Beim ebenfalls avisierten Aktienrückkaufvolumen habe man sich am Markt aber einen Tick mehr versprochen.
Die Commerzbank wird am Mittwoch ihren Quartalsbericht vorlegen. Mit Spannung wird vor allem auf weitere Signale für 2026 gewartet./ag/jha/
