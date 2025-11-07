Aumovio Aktie
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
|
07.11.2025 10:27:39
AKTIE IM FOKUS: Conti-Abspaltung Aumovio nach Quartalzahlen erholt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Aumovio haben sich am Freitag nach den ersten Quartalszahlen seit der Abspaltung von Continental um 7 Prozent erholt. Die Papiere des Autozulieferers steuern wieder auf das Zwischenhoch vom Oktober bei 39,22 Euro zu. An ihrem zweiten Handelstag hatten sie Mitte September sogar 42 Euro gekostet.
Das Unternehmen präzisierte das Ziel für die bereinigte, operative Gewinnmarge in den oberen Bereich seiner Spanne. Beim Umsatz geht man nun davon aus, in der unteren Hälfte zu landen.
Die Analystenreaktionen sind durchwachsen. So lobte Jose Asumendi von JPMorgan starke Quartalsergebnisse. Derweil betonte Vanessa von Jefferies den vorsichtigeren Umsatzausblick sowie einen schwachen Auftragseingang./ag/jha/
Nachrichten zu Aumoviomehr Nachrichten
Analysen zu Aumoviomehr Analysen
|07.11.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Aumovio
|38,90
|10,20%
