AKTIE IM FOKUS: Conti auf höchstem Stand seit November 2021 - Contitech-Verkauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der näher rückende Verkauf der Kautschuk- und Kunststofftochter Contitech hat am Freitagnachmittag dem Continental-Kurs den höchsten Stand seit November 2021 beschert. Nach ihrem guten Lauf in diesem Jahr, mit dem sie im Autosektor positiv auffallen, legten sie am Freitag um bis 3,6 Prozent auf 77,50 Euro zu. Den Anstoß dazu gab am Nachmittag die Mitteilung, dass eine Vertragsunterzeichnung mit dem Finanzinvestor Lone Funds vor dem Abschluss steht.

Zuletzt lag das Plus noch bei zwei Prozent. 2026 haben sie damit mehr als 12 Prozent gewonnen, während der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts in diesem Jahr wegen der Probleme vieler Autobauer mehr als 15 Prozent eingebüßt hat.

Strategisch war schon lange klar, dass Contitech nach der Abspaltung des Automobil-Zuliefergeschäfts Aumovio der nächste Bereich ist, dessen Veräußerung den Mutterkonzern künftig zu einem reinen Reifenhersteller machen soll. Continental bezifferte die Unternehmensbewertung auf vier Milliarden Euro plus mögliche Zuzahlungen von bis zu 250 Millionen Euro. In der Mitteilung wurde aber auch betont, dass noch keine bindende Vereinbarung geschlossen wurde./tih/he