AKTIE IM FOKUS: Covestro nach Metzler-Kaufempfehlung im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Covestro-Aktien könnten am Donnerstag nach einer Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler einen Blick wert sein. Analyst David Varga blickt nun optimistischer auf die Geschäfte des Unternehmens und hob das Kursziel auf 49 Euro an. Damit sieht er auf Basis des Schlusskurses vom Mittwoch rund 43 Prozent Luft nach oben und stufte die Papiere des Chemiekonzerns von "Halten" auf "Kaufen" hoch. Sie stiegen am Donnerstagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate zunächst um 0,8 Prozent auf 34,50 Euro.

Die Aktien des Herstellers von Schaumstoffvorprodukten und harten Kunststoffen für die Auto-, Bau- und Elektronikindustrie zählen im bisherigen Jahresverlauf mit einem Minus von mehr als 17 Prozent zu den schwächeren Werten im europäischen Branchenindex. Der Stoxx Europe 600 Chemicals hielt sich im gleichen Zeitraum unter dem Strich stabil. Ende Juli hatte Covestro bei der Vorlage von Quartalszahlen den Jahresausblick bestätigt./mis/jha/