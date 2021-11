AKTIE IM FOKUS: Covestro profitieren vorbörslich von höherem Gewinnausblick

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Covestro haben am Montag vorbörslich positiv auf einen angehobenen Gewinnausblick reagiert. Der Kunststoffkonzern erwartet nach dem Wachstum im dritten Quartal nun ein operatives Ergebnis (Ebitda) zwischen 3,0 und 3,2 Milliarden Euro statt der bislang in Aussicht gestellten 3,1 Milliarden. Der Kurs lag daraufhin im Tradegate-Handel um 1,3 Prozent über den Xetra-Schlusskurs vom Vortag.

Händler äußerten sich aber enttäuscht vom Free-Cashflow-Ausblick, auf den Konzernchef Markus Steilemann "wegen einer bewertungsbedingt höheren Mittelbindung im Betriebskapital" in diesem Jahr nun etwas vorsichtiger blickt. Jefferies-Analyst Chris Counihan rechnete in einer am Montag vorliegenden ersten Schnelleinschätzung auch mit einer eher verhaltenen Kursreaktion. Er sah den operativen Gewinn im dritten Quartal hinter seinen eigenen Erwartungen./tih/zb