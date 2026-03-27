AKTIE IM FOKUS: CTS Eventim brechen wegen enttäuschender Ziele ein

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktie von CTS Eventim ist am Freitag nach zwar starken Jahreszahlen, aber enttäuschender Jahresziele eingebrochen. Sie sackte zuletzt um 15 Prozent auf 54,20 Euro ab.

Am Donnerstagabend hatte der Ticketvermarkter und Event-Veranstalter sein Zahlenwerk für 2025 sowie seine Ziele für 2026 vorgelegt. Am Markt wurden vor allem die überraschend starken Zahlen des vierten Quartals positiv hervorgehoben.

Kritik aber gab es am Ausblick. Ein Händler sprach von einem "etwas enttäuschenden Ausblick" und wies zudem auf die vom Unternehmen avisierte Dividendenkürzung hin. JPMorgan-Analystin Lara Simpson rechnet damit, dass die Ziele "für Diskussionen sorgen dürften" und erwartet, dass die Konsensschätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich sinken dürfte./ck/stk