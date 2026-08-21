CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
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21.08.2026 08:46:38
AKTIE IM FOKUS: CTS Eventim macht zunächst negative Reaktion auf Zahlen wett
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von CTS Eventim haben am Freitagmorgen vorbörslich etwas zugelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate kosteten die Papiere des Tickethändlers und Eventveranstalters mit 58,45 Euro etwas mehr als zum Xetra-Schluss am Vortag. Sie glichen damit Verluste am Donnerstagabend auf Tradegate nach den Quartalszahlen aus. Dort waren sie bis auf 54,10 Euro gefallen.
Die Geschäftsdynamik beim Tickethändler und Veranstalter sei intakt, schrieb Lara Simpson von JPMorgan nach erwartungsgemäßen Ergebnissen. Vom Kapitalmarkttag am 20. November in Mailand erwartet die Expertin einen frischen 360-Grad-Überblick der Unternehmensstrategie. Experte Henrik Paganetty von Jefferies nannte das Quartal solide./ag/jha/
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