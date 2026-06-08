08.06.2026 10:14:38

AKTIE IM FOKUS: CTS Eventim sacken ab wegen Pessimismus von Exane

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs von CTS Eventim nähert sich am Montag in einem schwachen Marktumfeld dem Tief seit 2022. Den Anstoß für einen Kursrutsch um mehr als vier Prozent auf 52 Euro gab eine Abstufung durch die Experten von Exane BNP.

Christoph Blieffert von der französischen Investmentbank senkte sein Votum auf "Underperform" in Erwartung eines sich ändernden Geschäftsumfelds am deutschen Ticketing-Markt. Die CTS-Aktien weiteten ihr Jahresminus damit auf etwa ein Drittel aus. Das bisherige Jahrestief aus dem März liegt bei 48,68 Euro. Weniger kosteten die Papiere letztmals im November 2022.

Blieffert sieht die Gefahr, dass das Unternehmen weiterhin Marktanteile bei Großveranstaltungen in Deutschland einbüßt. Längerfristig befürchtet er, dass Ticket-Marktplätze zusätzlich an Bedeutung verlieren und außerdem werde der Druck größer, dass sich CTS stärker im Bereich der Veranstaltungsstätten engagiert.

Auch wenn die Aktien zuletzt bereits Schwäche gezeigt hätten, sollten sie laut Blieffert unter Druck bleiben in Erwartung gebremstem Wachstums und wegen des immer kapitalintensiveren Geschäftsmodells. Das Kursziel senkte der Experte mit 54 Euro auf ein Niveau knapp über dem aktuellen Kurs. Sein bisheriges Votum lautete "Neutral"./tih/ag/stk

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