Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.03.2026 11:16:39

AKTIE IM FOKUS: Daimler Truck dreht auf - Solides Quartal und Aufträge positiv

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Daimler Truck haben am Donnerstag die vorbörslich noch erwarteten Kursverluste abgeschüttelt. In den offiziellen Xetra-Handel starteten die Papiere des Nutzfahrzeugbauers mit Kursgewinnen und bauten diese dann auf bis zu fünf Prozent aus. Zuletzt legten sie dann noch fast drei Prozent auf 43,16 Euro zu.

Mit den Kursgewinnen bahnt sich bei Daimler Truck der dritte Erholungstag in Folge an. Standen sie am Montag noch unter 39 Euro auf einem Tief seit Anfang Januar, schnupperten sie nun bei etwa 44 Euro wieder am Februar-Hoch von 44,78 Euro. Binnen einer Woche sind sie der aktuell zweitbeste DAX-Wert in einer Zeit, in der die Verunsicherung wegen der Konflikte im Nahen Osten groß ist.

Während der Gesamtmarkt im Zuge des Iran-Kriegs am Donnerstag einmal mehr von Ölpreissorgen geprägt war, gingen die Stimmen bei dem Nutzfahrzeugbauer im vorbörslichen Handel noch in Richtung eines enttäuschenden Ausblicks. Es gab dann aber auch ermutigende Aussagen zu den Zahlen des Schlussquartals und weiteren Details, etwa zur Entwicklung der Auftragseingänge.

Das vierte Quartal sei solide gewesen, hieß es in einem Kommentar des Citigroup-Experten Klas Bergelind. Vor allem verwies er dabei auf die Bestellungen, die seine Erwartung und den Analystenkonsens um elf Prozent übertroffen hätten. Noch etwas deutlicher sei die Abweichung bei den Bestellungen in Nordamerika gewesen, ergänzte er. Hinzu komme der gute Free Cashflow und eine Dividende, die über den Erwartungen liege.

Zum operativen Gewinnausblick (Ebit) sagte der Citigroup-Fachmann, dass dieser die Asien-Sparte nicht mehr berücksichtige, die ab April in ein externes Gemeinschaftsunternehmen eingebracht werden soll. Der Konsens müsse daher um diese Sparte bereinigt werden und weiche danach nicht so deutlich vom Ausblick ab. Erste Stimmen anderer Analysten hatten es am Donnerstag noch etwas höher gehängt, dass die Margen-Zielspanne im Mittelwert unter dem Analystenkonsens liege./tih/men/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Daimler Truck

mehr Nachrichten

Analysen zu Daimler Truck

mehr Analysen
12.03.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
12.03.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
12.03.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
12.03.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Daimler Truck 43,56 3,84% Daimler Truck

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen