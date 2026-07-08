Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
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08.07.2026 13:41:38
AKTIE IM FOKUS: Daimler Truck nach Absatzzahlen mit dem Markt schwach
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Daimler Truck haben am Mittwoch im schwachen Umfeld etwa marktkonforme 2,6 Prozent verloren. Tags zuvor hatten sie im Bereich der seit Frühjahr 2025 mehrfach erfolglos getesteten Widerstandszone von 45 Euro abgedreht.
Daimler Truck ist im zweiten Quartal zwar zu einem Verkaufsplus zurückgekehrt. Der Absatz des Lkw-Konzerns habe aber durch die Bank unter den Markterwartungen gelegen, konstatierte Goldman-Sachs-Expertin Daniele Costa. Angesichts der jüngst stark gestiegenen Aufträge für schwere Lkw aus den USA liege der Fokus aber wohl eher auf der Entwicklung der Marktanteile der Marke Daimler, vermutet sie.
Experte Erwann Dargorne von Barclays hatte erst am Vortag für Optimismus gesorgt, indem er Daimler Truck zu seinem Lkw-Favoriten erkor. Er hatte sie mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" angehoben, TRATON ("Equal-weight") und Volvo ("Underweight") rangieren dahinter.
Der Barclays-Experte sieht eine Verbesserung der Lage in der Lkw-Branche. Er geht davon aus, dass die Absatzvolumina, Gewinne sowie der Cashflow im Laufe der Jahre 2027 und 2028 wieder deutlich anziehen. Bei Daimler Truck mag er vor allem die starke Stellung in Nordamerika, aber auch die Turnaroundstory in Europa. Die Bewertung habe immenses Nachholpotenzial./ag/jha/
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