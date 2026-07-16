Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
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16.07.2026 09:00:39
AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero bleiben vorbörslich unter Uber-Offerte
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die nun offiziell vorliegende Übernahmeofferte von Uber hat Delivery Hero am Donnerstag vorbörslich etwas Auftrieb gegeben. Auf der Handelsplattform Tradegate legten die Titel des Essenslieferdienstes um 1,6 Prozent auf 38,80 Euro zu.
Damit blieben sie allerdings noch klar unter den vom US-Fahrdienstvermittler gebotenen 41,50 Euro je Aktie - auf diesem Niveau hatte sie zuletzt im Oktober 2024 notiert. Das Rekordhoch von 145,40 Euro aus dem Pandemiejahr 2021 liegt derweil in unerreichbarer Ferne.
Uber setzt bei seiner Offerte eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie von Delivery Hero voraus. Bisher liegt der Anteil der Amerikaner bei knapp 25 Prozent. Hinzu kommen Finanzinstrumente über knapp 12 Prozent. Zudem habe Delivery Heros Großaktionär Prosus jetzt zugesagt, seinen Anteil von knapp 17 Prozent beizusteuern.
Delivery Hero sei in der Branche "eines der beliebtesten Menüs auf der Speisekarte", kommentierte Analystin Nizla Naizer von Deutsche Bank Research, die sich noch auf die vorangegangenen Medienberichte bezog. Sie verwies auf den fast 70-prozentigen Anstieg der Aktien seit Jahresbeginn und verdoppelte ihr Kursziel auf 40 Euro.
Allerdings erscheine die Bewertung auf dem Niveau der schneller wachsenden und profitableren US-Konkurrenz schon angemessen, begründete sie die weiter gültige "Hold"-Empfehlung./gl/zb
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