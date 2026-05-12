AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero drehen ins Plus; Nachfolge für CEO Östberg gesucht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Delivery Hero ist in Aussicht auf einen baldigen Wechsel an der Konzernspitze am Dienstag ins Plus gedreht. Nach einem schwachen Verlauf am Vormittag sprang sie bis auf 24,25 Euro hoch und kostete damit so viel wie seit dem 5. Februar nicht mehr. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 23,74 Euro nach oben.

Nach 15 Jahren wird der Mitgründer und Vorstandsvorsitzende (CEO) des Essenslieferanten, Niklas Östberg, die Leitung bis spätestens 31. März 2027 abgeben. Östberg bleibe während der Übergangsphase CEO. Er werde somit die nächste Phase der strategischen Prüfung sowie die damit verbundenen M&A-Prozesse leiten, die im Dezember 2025 gestartet wurden. Der Aufsichtsrat will mit der Suche nach einem neuen Chef in Kürze beginnen. Ziel sei es, den Prozess bis Ende 2026 abzuschließen.

Angesichts der Kursschwäche der Aktie, die vor allem mit dem Ende der Corona-Pandemie eingesetzt und sich in den folgenden Jahren fortgesetzt hatte, hatte das Unternehmen Anfang Dezember 2025 mitgeteilt, den Fokus auf Wertsteigerungen für seine Aktionäre legen zu wollen. Neben operativer und finanzieller Verbesserungen sollten etwa weitere Verkäufe geprüft werden./ck/bek/stk