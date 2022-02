AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero nach Jahreszahlen und Ausblick im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die zuletzt stark unter Druck stehenden Aktien von Delivery Hero haben am Donnerstag im vorbörslichen Handel mit einem soliden Kursanstieg auf die Zahlen und den Ausblick des Lieferdienstes reagiert.

Auf der Handelsplattform Tradegate notierten sie zuletzt 1,2 Prozent höher bei 67,60 Euro. Der Kurs des Papiers verlor seit Ende 2021 mehr als 30 Prozent - damit ist Delivery Hero im bisherigen Jahresverlauf der mit Abstand schwächste Dax-Titel.

Der Bruttowarenwert (GMV) des Gesamtjahres stieg um 62 Prozent. Damit erreichte Delivery Hero etwas mehr als das, was der Konzern selbst in Aussicht gestellt hatte und was Analysten erwartet hatten. Die Ziele für das laufende Jahr liegen dagegen im Rahmen der Expertenerwartungen./edh/zb