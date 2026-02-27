Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.02.2026 11:17:38

AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero sehr schwach - Telefonkonferenz rückt in den Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero sind am Freitag nach Geschäftszahlen deutlich abgerutscht. Am Vormittag verloren sie als schwächster Wert im MDAX fast 6 Prozent und steuerten damit auf ihr vor zwei Wochen erreichtes Jahrestief zu. Darunter wäre es der tiefste Kurs seit Anfang Dezember. Der Index der mittelgroßen Werte legte derweil etwas zu.

Analystin Annick Maas von Bernstein Research sprach von durchwachsenen Resultaten des Essenslieferdienstes im Schlussquartal. Der Umsatz sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der freie Finanzmittelfluss positiv überrascht habe und das Asien-Geschäft endlich wieder wachse. Allerdings gebe es immer noch keine Äußerungen, wie einzelne Geschäftsaktivitäten zu Geld gemacht werden könnten.

Der Umsatz des vierten Quartals sei etwas mau gewesen, schrieb auch Andrew Ross von der britischen Investmentbank Barclays. Alle Augen seien nun auf die Telefonkonferenz am Nachmittag gerichtet und erste Signale auf 2026. Dies werde für den Aktienkurs den Ausschlag geben./ajx/la/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Delivery Hero

mehr Nachrichten