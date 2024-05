AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero stark - Verkauf Foodpanda Taiwan, Uber-Beteiligung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan winkt den Aktien von Delivery Hero am Dienstag ein Befreiungsschlag. Auf der Handelsplattform Tradegate sprangen die Papiere des Essenslieferanten im Vergleich zum Xetra-Schluss um 14 Prozent auf knapp 29 Euro nach oben. Damit würden sie auf Xetra ihre 200-Tage-Durchschnittslinien nach oben durchbrechen. In den Fokus rückt die 30-Euro-Marke.

Die Berliner fanden mit Uber endlich einen Käufer für das Foodpanda-Geschäft in Taiwan. Zudem wird sich der US-Konzern mit knapp drei Prozent an Delivery Hero beteiligen, was für zusätzlichen Mittelzufluss sorgt. Ein Börsianer sprach von einer schönen Überraschung, nachdem der Verkauf zu Jahresbeginn bei etwas höherer Summe noch nicht geklappt hatte./ag/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------