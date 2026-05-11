AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero steigen nach Anteilsverkauf mit Prämie

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Verkauf eines fünfprozentigen Anteils an Delivery Hero mit Aufpreis an den Investmentfonds Aspex durch den Großaktionär Prosus ist am Montag am Markt gut angekommen.

Auf Tradegate gewannen die Papiere des Essenslieferanten 5,4 Prozent auf gut 21 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag.

Der Verkaufspreis liegt mit 22 Euro je Delivery-Hero-Aktie um zehn Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Freitag bei knapp 20 Euro.

Damit verringert sich der Anteil von Prosus auf 17 Prozent, während der Anteil von Aspex auf rund 14 Prozent steigt./bek/stk

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