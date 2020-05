AKTIE IM FOKUS: Dermapharm dank starker Quartalszahlen weiter auf Rekordjagd

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Dermapharm sind am Dienstag im SDAX mit dem Sprung auf neue Rekordhöhen auffällig geworden. Erstmals in ihrer erst zwei Jahre alten Börsengeschichte rückten sie im Xetra-Handel nahe an die 50-Euro-Marke heran, in der Spitze bis auf 49,83 Euro. Zuletzt betrug das Plus dann noch 5,7 Prozent auf 48,70 Euro.

Gut an kam bei Anlegern, dass das Arzneiunternehmen mit zweistelligen Wachstumsraten in das neue Geschäftsjahr gestartet ist, die Händlern zufolge die Erwartungen übertrafen. Förderlich waren auch Aussagen zur Corona-Krise, was für Anleger ein starkes Stichwort ist. Die Pandemie habe dabei in einzelnen Therapiegebieten zu verstärkter Nachfrage geführt, hieß es.

Geht es nach dem Commerzbank-Experten Daniel Wendorff, hat das Unternehmen im ersten Quartal in seinem Kernsegment mit patentfreien Markenarzneimitteln Stärke bewiesen. Auch das erzielte operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) wurde von Börsianern als positive Überraschung angesehen.

Die Jahresprognose bekräftigte das Unternehmen. In den Augen des Commerzbank-Experten Wendorff ist dies "in Ordnung", nach dem exzellenten Jahresstart sei das Erreichen der Ziele wahrscheinlicher geworden. Dennoch blieben die Zielmarken realistisch. Er glaubt, dass die Stärke mit patentfreien Mitteln auch mit dem Aufbau von Lagerbeständen in Zusammenhang steht und so im Jahresverlauf nachlassen könnte./tih/nas/fba