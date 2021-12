AKTIE IM FOKUS: Deutsch Telekom fallen - 'HB' zu Verkauf des Funkturm-Geschäfts

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) sind im vorbörslichen Handel am Montag in einem schwachen Marktumfeld unter Druck gekommen. Die Papiere des Telekomkonzerns notierten am Morgen 1,4 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Freitag. Für Gesprächsstoff sorgte ein Bericht des "Handelsblatts" ("HB"), wonach der Konzern sein Funkturm-Geschäft auf einen Verkauf vorbereitet, der bereits Ende des ersten Quartals 2022 starten könnte.

Analyst Ulrich Rathe von der Investmentbank Jefferies bezeichnete dies als wenig überraschend. Die Deutsche Telekom habe solche Aussichten bereits auf dem Kapitalmarkttag befeuert. Der verzögerte Tower-Auftrag von 1&1 jedoch sei ein Hindernis, das erst Anfang 2022 beseitigt werden dürfte./la/jha/