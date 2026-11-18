FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem soliden Marktumfeld bleiben die Aktien der Deutschen Bank (Deutsche Bank) am Mittwoch auf Talfahrt. Die Nachlese der kritischen Berichte zum Geschäftsgebaren, die mehrere Medien am Vortag nach gemeinsamen Recherchen konzertiert veröffentlicht hatten, ging bei Anlegern weiter. Seit dem Zwischenhoch im November haben die Aktien schon mehr als zehn Prozent verloren.

Der Kurs des Bankinstituts sank am Mittwoch zeitweise um mehr als zwei Prozent und näherte sich der 30-Euro-Marke, an der aktuell die langfristig relevante 200-Tage-Indikatorlinie verläuft. Zuletzt betrug das Minus dann mit gezahlten 30,57 Euro noch 1,2 Prozent. Der Sektorindex europäischer Banken lag mit minus 0,3 Prozent weniger deutlich in der Verlustzone.

Am Dienstag hatten internationale Medien von Auswertungen interner Dokumente berichtet, die den Journalisten zugespielt worden waren. Unter anderem wird das Geldinstitut erneut mit Vorwürfen konfrontiert, bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden über Jahre interne Kontrollen vernachlässigt zu haben. Kritisch wurde in den Berichten auch über den Führungsstil von Vorstandschef Christian Sewing geschrieben.

Die Deutsche Bank reagierte am Dienstag mit dem Hinweis, die Sachverhalte lägen "viele Jahre zurück, in einigen Fällen sogar zwei Jahrzehnte". Unter der Führung des seit April 2018 amtierenden Konzernchefs Sewing habe die Bank "einen grundlegenden Wandel durchlaufen".

Experten betonten in ersten Einschätzungen, dass es hauptsächlich um Sachverhalte aus der Vergangenheit gehe, die bereits weitgehend aufgearbeitet worden seien. JPMorgan-Experte Kian Abouhossein geht auf Basis der bisher bekannten Aspekte davon aus, dass die finanziellen Auswirkungen überschaubar bleiben. Er betonte aber, dass von den Medien weitere Berichte angekündigt seien, die er genau verfolgen wolle.

Deutsche-Bank-Chef Sewing räumte nach dem riesigen Datenleck in einem "Handelsblatt"-Interview am Mittwoch ein, "nicht fehlerfrei" zu sein. "Wenn man heute auf die Vorgänge schaut, hinterfragt man natürlich, ob man etwas anders hätte machen können", sagte er. Im Jahr seiner Amtsübernahme 2018 sei die Lage der Bank allerdings komplex gewesen. Der Kurs habe aber "immer gestimmt und stimmt weiterhin"./tih/ck/stk