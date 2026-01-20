Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

20.01.2026 17:02:38

AKTIE IM FOKUS: Deutsche Börse gegen den Trend sehr fest an Dax-Spitze

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere der Deutschen Börse (Deutsche Börse) haben sich am Dienstagnachmittag mit kräftigem Kurszuwachs vom schwachen Gesamtmarkt positiv abgehoben. An der DAX-Spitze gewannen die Titel des Börsenbetreibers zuletzt 2 Prozent auf 214,60 Euro.

Auftrieb gab eine Kreisemeldung, wonach das Unternehmen der geplanten Übernahme des Fondsvertriebsspezialisten Allfunds (Allfunds Group) näher kommt. Die Vereinbarung mit Allfunds sei in Arbeit und die Transaktion könne noch in der laufenden Woche bekannt gegeben werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen.

An der insgesamt schwachen Kursentwicklung der Deutschen Börse seit Ende November ändert der aktuelle Zuwachs noch nicht viel. Im Jahr 2026 beträgt das Minus zurzeit noch gut 4 Prozent. Analyst Oliver Carruthers von Goldman Sachs sieht mit seinem am Dienstag von 258 auf 265 Euro angehobenen Kursziel jedoch Luft nach oben. Er passte seine Schätzungen für das vierte Quartal an jüngste Transaktionsvolumina, aber auch an den mittelfristigen Ausblick vom Kapitalmarkttag im Dezember sowie das angekündigte Aktienrückkaufprogramm an./ajx/he

