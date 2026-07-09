DEUTZ Aktie

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WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006

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09.07.2026 08:47:38

AKTIE IM FOKUS: Deutz deutlich erholt - Große Rüstungsübernahme

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von DEUTZ sind am Donnerstagmorgen auf Erholungskurs. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen sie als mit Abstand aktivster MDax-Wert (MDAX) gegenüber dem Xetra-Schluss über 7 Prozent auf 9,40 Euro. Damit zeichnet sich ein Test der exponentiellen 200-Tage-Linie ab.

Deutz peilt den größten Zukauf seiner gut 160-jährigen Firmengeschichte an und hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Rüstungskonzerns FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH geschlossen. Die Holsteiner produzieren, warten und modernisieren Schützenpanzer, Mannschaftstransporter und andere Militärfahrzeuge - unter anderem für die Bundeswehr.

Der Kaufpreis liegt bei rund 1,6 Milliarden Euro. Er soll teilweise in Aktien bezahlt werden, die Deutz neu ausgibt./ag/mis

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