AKTIE IM FOKUS: Deutz fallen kräftig - DZ Bank: Gewinnspanne breit angelegt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Aktienkurs des Motorenherstellers DEUTZ ist nach den Prognosen für das laufende Jahr abgerutscht. Er fiel zwischenzeitlich um bis zu neun Prozent auf 8,165 und damit auf das niedrigste Niveau seit Anfang Dezember vergangenen Jahres. Zuletzt betrug der Abschlag 6,6 Prozent auf 8,42 Euro.

Analyst Thorsten Reigber von der DZ Bank nannte in einer ersten Reaktion den Zielkorridor für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) in diesem Jahr "breit angelegt".

Dies sei einer mangelnden Einschätzbarkeit in einem herausfordernden Umfeld geschuldet. Eine wichtige Voraussetzung für das Erreichen der Prognose in diesem Jahr wäre eine Erholung im Motoren-Geschäft für Land- und Baumaschinen. Diese sei bisher aber nur teilweise eingetreten./bek/zb

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