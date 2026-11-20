DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
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20.11.2026 10:25:38
AKTIE IM FOKUS: Deutz zaghaft erholt - Deutz weist Leerverkäufer-Vorwürfe zurück
FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger von DEUTZ schenken dem Motorenbauer nach den Vorwürfen eines Leerverkäufers nur vorsichtig wieder Vertrauen. Die Aktien zeigen sich nach der jüngsten Talfahrt moderat stabilisiert. Sie waren am Mittwoch auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr eingebrochen. Am Freitag legte der Kurs um 1,5 Prozent zu, weil Deutz einen kritischen Bericht des Analysedienstes Ningi Research im Zusammenhang mit einer Übernahme zurückgewiesen hat.
Der Leerverkäufer hatte Deutz am Mittwoch mangelnde Transparenz im Zusammenhang mit dem Erwerb des Rüstungsunternehmens FFG und die daraus resultierende Gewinnverteilung vorgeworfen. Zentrale Schlussfolgerungen daraus seien unbegründet, hieß es in einer Stellungnahme von Deutz, die am Donnerstag im nachbörslichen Handel nur zeitweise für eine kräftigere Erholung um bis zu vier Prozent gesorgt hatte.
Laut dem MPC-Experten Stefan Augustin sind die Auswirkungen der strittigen Konsolidierung einer FFG-Tochter begrenzt und die Kursreaktion insofern übertrieben. Er vermutet, dass im Rüstungsbereich erforderliche Vertraulichkeitsverpflichtungen dazu führten, dass die Situation rund um FFG Industries bisher nicht näher deklariert worden sei./tih/jha/
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