AKTIE IM FOKUS: DHL schwach - Anleger machen Kasse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) haben am Dienstag mit Kursverlusten auf die vorgelegten Quartalszahlen und die Anpassung der Prognose reagiert. Beim Broker Lang & Schwarz rutschten sie vorbörslich um 2,6 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss ab.

Ein Händler bezeichnete das Zahlenwerk der Bonner als durchwachsen. Enttäuschend sei zudem, dass der Konzern die Prognose für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) am unteren Ende nicht so deutlich angehoben habe wie am Markt erwartet.

Nach einem guten Lauf der Aktien dürften Anleger nun erst einmal Gewinne einstreichen, so der Börsianer. Die Papiere hatten am Vortag mit etwas über 47 Euro den höchsten Kurs seit Mitte März 2022 erreicht./ajx/jha/