AKTIE IM FOKUS: DHL steigen auf Tradegate - Branchenfavorit bei JPMorgan

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) haben am Dienstag im vorbörslichen Handel von einer positiven Analysteneinschätzung profitiert. Die Papiere des Logistikkonzerns notierten auf der Handelsplattform Tradegate 1,7 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Montag und bauten so ihre zu Wochenbeginn erzielten Gewinne aus. Damit setzten sich die Anteilsscheine weiter von der 50-Tage-Durchschnittslinie nach oben ab, die als Maß für den mittelfristigen Trend gilt.

JPMorgan nahm die Bewertung der DHL-Papiere mit "Overweight" wieder auf. Damit geht die US-Bank davon aus, dass sich die Aktien in den kommenden sechs bis zwölf Monaten besser als der jeweilige Sektor entwickeln werden. Die Papiere der Bonner stehen als Favorit der Expertin Alexia Dogani in der europäischen Logistikbranche zudem auf der "Analyst Focus List". Wegen kurzfristig positiver Kurserwartungen vergab die Analystin ferner den Status "Positive Catalyst Watch". Im Sektor setzt Dogani auf Unternehmen mit starken Wettbewerbspositionen bei hohen Eintrittsbarrieren und deutlicher Preissetzungsmacht wie DHL./la/jha/