DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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07.07.2026 16:56:38

AKTIE IM FOKUS: DHL steigen - Überraschend hohes Ergebnis und Prognoseerhöhung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)) haben am Dienstag von überraschend starken Eckdaten zum zweiten Quartal und einer Prognoseerhöhung profitiert. Die Titel des Logistikkonzerns waren in der Spitze um bis zu drei Prozent auf 57,38 Euro gestiegen. Dies war der höchste Stand seit Januar 2022.

Zuletzt stand noch ein Plus von 1,7 Prozent zu Buche. Damit gehörten die Anteilscheine von DHL zu den besten Dax-Werten. Der deutsche Leitindex verlor 1,2 Prozent.

Im zweiten Quartal zog das operative Ergebnis im Jahresvergleich deutlich auf 1,85 Milliarden Euro an, getragen vor allem vom Expressgeschäft. Damit habe DHL die Markterwartung um ein Fünftel übertroffen, schrieb Analystin Alexia Dogani von der US-Bank JPMorgan.

Sein Gewinnziel schraubte DHL für dieses Jahr nach oben. Statt über 6,2 Milliarden Euro soll das Ergebnis vor Zinsen und Steuern nun mehr als 6,5 Milliarden Euro betragen. Dies und die Eckdaten seien positive Nachrichten für den Aktienkurs, fuhr die Expertin fort.

Dogani sieht weiteren Spielraum für die Markterwartungen nach oben, insbesondere da sich die zugrunde liegenden Trends im Expressgeschäft positiv zu entwickeln schienen - selbst wenn man den Sondereffekt wegen der durch den Iran-Krieg bedingten Verknappung der Luftfrachtkapazitäten außer Acht lasse.

Durch den Kursanstieg am Dienstag bauten die Papiere von DHL ihr Kursplus seit Jahresbeginn auf gut 21 Prozent aus. Auch in dieser Betrachtungsweise liegen die Anteilscheine im Dax recht weit vorn. Dieser kommt aktuell auf einen Gewinn von mehr als 4 Prozent./la/jsl/he

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