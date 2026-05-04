Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
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04.05.2026 13:45:38
AKTIE IM FOKUS: Douglas sacken nach Prognosesenkung ab
FRANKFURT (dpa-AFX) - Douglas-Aktien (Douglas) sind am Montag nach einer Prognosesenkung deutlich unter Druck geraten. Mit einem Kursminus von 6,5 Prozent auf 9,52 Euro waren die im SDAX notierten Titel der Parfümeriekette das Schlusslicht im Nebenwerteindex und so günstig zu haben wie seit März nicht mehr. Auch im bisherigen Jahresverlauf zählen sie mit einem Kursrückgang um knapp 24 Prozent zu den schwächeren Titeln im SDax. Im April 2025 hatten die Papiere mit 8,97 Euro ihr Rekordtief seit der Rückkehr des Unternehmens an die Börse gut ein Jahr zuvor markiert.
Am Donnerstagabend vor dem verlängerten Feiertags-Wochenende hatte Douglas mit vorläufigen Quartalszahlen bekannt gegeben, beim Konzernumsatz im laufenden Geschäftsjahr nur noch das untere Ende der anvisierten Bandbreite anzustreben. Das Ziel für die operative Marge wurde leicht gesenkt. Gleichzeitig erwartet Douglas den Nettoverschuldungsgrad am oberen Ende der bisherigen Spanne.
Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im zweiten Geschäftsquartal hätten die Erwartungen verfehlt, kommentierte Vandita Sood von der US-Bank Citigroup. Die Schätzungen für den Jahresumsatz sieht die Analystin nur knapp über der neuen Planung des Unternehmens. Derweil dürfte die Konsensprognose für die Marge etwas sinken./gl/ajx/jha/
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