FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von DÃ¼rr haben am Mittwoch mit einem Kurssprung auf den hÃ¶chsten Stand seit Juli 2025 auf die Quartalszahlen des Anlagenbauers reagiert. Sie stiegen Ã¼ber die 21-Tage-Linie, die als kurzfristiger Trendindikator gilt und wurden zuletzt mit einem Kursplus von 5,5 Prozent bei 24,15 Euro gehandelt. Damit standen die Papiere an der Spitze des Kleinwerteindex SDax.

DÃ¼rr Ã¼bertraf beim Nettogewinn im vergangenen Jahr das obere Ende der eigenen Zielspanne. Auch bei der operativen Gewinnmarge schnitt das Unternehmen besser als angepeilt. Der Auftragseingang lag im Rahmen der Planungen. Beim Umsatz blieb der Hersteller von Fahrzeug-Lackieranlagen hingegen knapp unter dem Zielkorridor.

Analyst Philippe Lorrain von Bernstein Research sprach von insgesamt starken Eckdaten, auch wenn der Umsatz seine Prognose und die KonsensschÃ¤tzung verfehlt habe. Er erinnerte zudem daran, dass DÃ¼rr bereits vor Weihnachten seine Prognose fÃ¼r den freien Barmittelzufluss angehoben hatte.

Der unerwartet hohe Nachsteuergewinn 2025 dÃ¼rfte vor allem auf einen hÃ¶heren Buchwert aus dem Verkauf des UmwelttechnikgeschÃ¤fts zurÃ¼ckzufÃ¼hren sein, vermutete Deutsche-Bank-Experte Nikita Papaccio. Das starke operative GeschÃ¤ft habe sich ebenfalls unterstÃ¼tzend ausgewirkt.

FÃ¼r Christian Cohrs vom Analysehaus Warburg Research bestÃ¤tigten die Resultate des Maschinenbauers seinen positiven Blick auf die Aktie. Thomas Wissler von MWB Research lobte vor allem den starken Nettogewinn und konstatierte ein insgesamt solides operatives GeschÃ¤ft. Der erwirtschaftete Cashflow sei es ebenfalls stark gewesen./edh/ag/mis