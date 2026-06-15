CVC Capital Partners Aktie

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WKN DE: A40B55 / ISIN: JE00BRX98089

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15.06.2026 08:31:38

AKTIE IM FOKUS: DWS schwach nach Verkaufsempfehlung - Flatex dagegen gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der starken Erholung vom Freitag legen die Aktien der DWS (DWS Group GmbHCo) zu Wochenbeginn selbst im starken Marktumfeld wieder den Rückwärtsgang ein. Auf der Handelsplattform Tradegate geben die Anteile der Deutschen-Bank-Tochter (Deutsche Bank) mit minus 3,5 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss wieder einen Teil ihrer Gewinne vor dem Wochenende ab. Grund dafür ist eine Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs.

Der Analyst Oliver Carruthers hält nicht nur den guten Geschäftsverlauf für in den Aktien für eingepreist. Die Bewertung habe inzwischen nämlich das obere Ende der historischen Range erreicht. Carruthers sieht darüber hinaus aber auch erste Schwächesignale bei den Triebfedern der Fondsgesellschaft. Im Bereich der passiven Anlagen sinke der Marktanteil und die Mittelzuflüsse im Bereich Alternativer Anlagen blieben recht mau.

Zudem habe die Anlagestory zuletzt insbesondere von Erfolgsbeteiligungen gelebt, die volatiler und weniger verlässlich seien als Verwaltungsgebühren. Carruthers hält insgesamt eine niedrigere Bewertung für angemessen und setzt mit 57 Euro ein Kursziel unter dem aktuellen Xetra-Niveau an.

Carruthers hebt derweil flatexDEGIRO und CVC (CVC Capital Partners) nochmals als seine Favoriten unter Europas Finanzdienstleistern hervor. Flatex steigen bei Tradegate fast 2,5 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss auf Xetra. Sie dürften den Abwärtstrend vom Rekord im Februar damit nun knacken./ag/zb

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Deutsche Bank AG 29,39 2,24% Deutsche Bank AG
DWS Group GmbH & Co. KGaA 59,90 -1,40% DWS Group GmbH & Co. KGaA
flatexDEGIRO AG 36,74 1,89% flatexDEGIRO AG

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