easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|
06.07.2026 11:17:38
AKTIE IM FOKUS: Easyjet auf Hoch seit Februar 2022 - Kaufofferte akzeptiert
LONDON (dpa-AFX) - Die Aktien von easyJet haben am Montag mit einem deutlichen Kursanstieg auf ein von der Billigfluglinie akzeptiertes Übernahmeangebot des US-Investors Castlelake reagiert. Im frühen Handel stiegen die Papiere der Briten auf den höchsten Stand seit fast viereinhalb Jahren und notierten zuletzt 10,2 Prozent im Plus bei 615 Pence. In den vergangenen drei Monaten hatten die Titel mehr als die Hälfte an Wert gewonne Castlelake war mit seinem Interesse erstmals Ende Mai an Easyjet herangetreten.
Wie beide Unternehmen mitteilten, stimmte Easyjet einer fünften Kaufofferte von Castlelake über 690 Pence je Aktie "im Grundsatz" zu. Die anderen Gebote - zuletzt 650 Pence - hatte der Billigflieger alle als nicht werthaltig genug abgelehnt. Castlelake hat nun bis zum 5. August Zeit, ein verbindliches Angebot vorzulegen.
JPMorgan-Analyst Harry Gowers wies auf noch offene Fragen hin. Entscheidend sei, ob die vereinbarte Eigentümer- und Kontrollstruktur die Unternehmensgremien sowie die Wettbewerbsbehörden zufriedenstellten und ob ein Gegengebot auftauchen werde. So könnten etwa AIR France-KLM, IAG (International Consolidated Airlines) und die Lufthansa Interesse an Teilen des Easyjet-Liniennetzes an wichtigen Flughäfen haben.
Bernstein-Experte Alex Irving hält es für wahrscheinlich, dass der US-Investor das Unternehmen in seine Flugzeugflotte, Start- und Landerechte sowie das Urlaubsgeschäft aufspalten könnte. In diesem Fall würden die Kapazitäten in Europa weiter schrumpfen, was den anderen Fluggesellschaften zugutekäme - insbesondere den Billig-Airlines sowie dem auf Urlaubsflüge spezialisierten Anbieter Jet2./edh/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu easyJet plc
|
11:17
|AKTIE IM FOKUS: Easyjet auf Hoch seit Februar 2022 - Kaufofferte akzeptiert (dpa-AFX)
|
09:52
|MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Easyjet gesucht (Dow Jones)
|
05.07.26
|EasyJet reaches outline agreement on £5.5bn takeover by Castlelake (Financial Times)
|
01.07.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
30.06.26
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Easyjet auf 'Sector Perform' - Ziel hoch auf 600 Pence (dpa-AFX)
|
30.06.26
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Easyjet auf 'Neutral' - Ziel hoch 610 Pence (dpa-AFX)
|
26.06.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
25.06.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
Analysen zu easyJet plc
|10:03
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07:33
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|10:03
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07:33
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|07:33
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:03
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|30.06.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.06.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|7,16
|11,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse machen sich bemerkbar: ATX gibt nach -- DAX schleicht auf neue Rekordmarken -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart kaum verändert. Beim DAX sind überschaubare Gewinne und neue Rekorde zu sehen. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.