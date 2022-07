AKTIE IM FOKUS: Eckdaten geben Continental Anschub

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Kursgewinnen haben die Aktien von Continental am Mittwoch auf die vorläufigen Quartalszahlen des Autozulieferers reagiert. Zuletzt stiegen sie um 2,5 Prozent auf 72,66 Euro auf den höchsten Stand seit einem Monat. Hinter den Papieren von HelloFresh waren sie der zweitgrößte Kursgewinner im Dax (DAX 40).

Der Quartalsumsatz und die Marge lagen leicht über den Markterwartungen, die Jahresziele wurden bestätigt. Ein Händler sprach in einer ersten Reaktion von soliden Eckdaten in einem schwierigen Umfeld für die Branche. Der Abwärtstrend der Aktie in den vergangenen Wochen lege den Schluss nahe, dass die Anleger mit Blick auf die Zahlen zurückhaltend gewesen seien. Nun gebe es entsprechend Erholungspotenzial./bek/men