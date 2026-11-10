Elmos Semiconductor Aktie

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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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10.11.2026 12:29:39

AKTIE IM FOKUS: Elmos schwach - Metzler: Bei Prognose etwas mehr erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Halbleiterhersteller Elmos (Elmos Semiconductor) hat den Markt am Dienstag weder mit einem starken Wachstum noch mit dem bestätigten Ausblick überzeugt. Gegen Mittag zählten die Aktien mit minus 2,3 Prozent zu den größten Verlierern im MDAX. Sie hatten sich erst jüngst etwas vom Tief seit Ende Januar erholt.

Elmos hatte im dritten Quartal dank der hohen Nachfrage nach Elektronikchips den Umsatz um gut 18 Prozent gesteigert. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (operatives Ebit) legte sogar um gut 29 Prozent zu und das Nettoergebnis um mehr als die Hälfte.

Veyzel Taze von der Privatbank Metzler attestierte Elmos ein solides Quartal. Angesichts der bekräftigten Jahresziele fühlt er sich mit seinen Prognosen weiter wohl. Ebenso wie Experte Abed Jarad von MWB Research hob er die attraktive Bewertung der Aktien hervor. Nachdem Elmos zuletzt wiederholt die Erwartungen übertroffen habe, habe er aber zumindest mit einer Anhebung der unteren Enden der Zielspannen gerechnet, merkte Taze an./gl/ajx/jha/

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