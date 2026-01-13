AKTIE IM FOKUS: Empfehlung von MWB treibt Verbio auf Hoch seit zwei Jahren

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) haben am Dienstag mit einem Kurssprung ihren zuletzt steilen Aufwärtstrend bestätigt. In der Spitze erreichten die Aktien mit knapp 24 Euro das höchste Niveau seit Januar 2024. Zuletzt standen sie noch zehn Prozent höher bei 23,72 Euro - unter anderem angetrieben von einer Kaufempfehlung des Analysehauses MWB.

Nach einem kurzen Rücksetzer in den vergangenen drei Handelstagen kehrte die Aktie am Dienstag also schnell in die Erfolgsspur zurück. Im Rahmen einer Erholungsrally seit Ende September hat sich der Kurs schon mehr als verdoppelt und seit April 2025 sogar mehr als verdreifacht. Die Aktien hatten vor neun Monaten noch auf einem Tief seit dem Frühjahr 2020 gestanden.

Leon Mühlenbruch von MWB begründete am Dienstag seine Hochstufung von "Neutral" auf "Buy" mit einem sich stabilisierenden Marktumfeld des Herstellers von Biosprit. Er geht davon aus, dass der Umsatz im zweiten Geschäftsquartal an die positive Entwicklung im Auftaktquartal anknüpfen wird. Verbio dürfte auch von der anziehenden US-Produktion profitieren. 2026 sollten die Biosprit-Preise generell steigen, auch unterstützt durch überarbeitete EU-Richtlinien zur Förderung erneuerbarer Energien.

Mühlenbruch hält daher den Tiefpunkt am Markt für durchschritten und rechnet mit einer beschleunigten Erholung im zweiten Geschäftshalbjahr. Die volle Dynamik sollte dann 2028 bei dem Unternehmen zur Geltung kommen. Mit seinem Kursziel traut der Experte den Aktien einen weiteren Anstieg bis auf 28 Euro zu. Auch nach der zurückliegenden Kurs-Rally bedeutet das ein weiteres Kurspotenzial von etwa 18 Prozent./tih/bek/men