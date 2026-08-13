Energiekontor Aktie
WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506
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13.08.2026 12:46:38
AKTIE IM FOKUS: Energiekontor auf März-Tief - Zweifel an starkem 2. Halbjahr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Energiekontor ist am Donnerstag nach der Vorlage der Halbjahreszahlen auf den tiefsten Stand seit März gesackt. Zuletzt büßte das Papier des Projektentwicklers für erneuerbare Energien 6,5 Prozent auf 32,25 Euro ein und zählte damit, zusammen mit Evotec (EVOTEC SE), zu den schwächsten Werten im SDAX. Im laufenden Jahr steht ein Verlust von rund 10 Prozent zu Buche.
Ein Analyst verwies angesichts der Kursverluste auf die schwachen Halbjahreszahlen samt dem zugleich beibehaltenen Jahresziel für den Vorsteuergewinn. "Das bedeutet eine hohe Verdichtung an erfolgreichen Projektgeschäften in der zweiten Jahreshälfte", sagte er. Zugleich gehöre es zur Natur des Projektgeschäfts, dass dieses hin und wieder von verschiedenen Unsicherheiten belastet werde. "Da kann auch mal etwas schiefgehen." Daher dürfte der Markt gewisse Zweifel hegen, dass nun alles glattlaufen werde./ck/jha/
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