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08.07.2026 10:09:38

AKTIE IM FOKUS: Eon an Dax-Spitze - Goldman optimistisch wegen Reformpaket

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Versorgerwerte zeigen sich in der Marktkorrektur am Mittwoch vergleichsweise robust. Im DAX zogen Eon (EON SE) um fast zwei Prozent an auf einen Höchststand seit Mitte April. Das Jahreshoch bei 20,39 Euro bleibt im Visier.

Alberto Gandolfi von Goldman Sachs sieht das Reformpaket der deutschen Regierung positiv für die Essener. Energienetze spielten dabei eine zentrale Rolle, was für steigende Investitionen in diesen Bereich spricht. Eon erziele hier die Hälfte seiner Gewinne, so Gandolfi. Er hob seine Ergebnisprognosen an und blieb beim Kursziel von 24 Euro. Das würde eine Rückkehr auf das Kursniveau des Jahres 2011 bedeuten./ag/mis

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