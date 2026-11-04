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04.11.2026 11:38:38

AKTIE IM FOKUS: Erhöhte Jahresziele geben Siltronic-Aktien neuen Schwung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Quartalszahlen und einer Anhebung der Jahresziele geht es für den Aktienkurs von Siltronic am Mittwoch kräftig nach oben. In der Spitze gewannen die Papiere gut 10 Prozent auf 65,70 Euro und führten den starken MDAX an. Die Nachfrage beim Waferhersteller zieht KI-getrieben an. Ein Börsianer sprach von starken Zahlen für das dritte Jahresviertel.

Nachdem der Aktienkurs seit Juni stark gefallen war und Ende Oktober den tiefsten Stand seit Anfang April erreicht hatte, kommt mit dem aktuellen Zuwachs eine Erholung in Schwung. Seit Jahresanfang steht ein Kursgewinn von mehr als 30 Prozent zu Buche, womit die Siltronic-Aktien zu den zehn stärksten im MDax zählen. Die gute Jahresentwicklung geht vor allem auf einen steilen Zuwachs in den Monaten April und Mai zurück. In dieser Zeit hatte sich der Kurs mehr als verdoppelt.

Die Analysten der Citigroup gehen davon aus, dass durch die Anhebung der Jahresprognose von Siltronic die Konsensschätzungen wahrscheinlich steigen dürften. Was die Endnachfrage betreffe, bleibe der Ausblick für den Gesamtendmarkt zwar unverändert, doch der weitere Anstieg der Servernachfrage auf 50 Prozent im Jahresvergleich untermauere die Stärke der KI-bezogenen Ausgaben und trage dazu bei, die schwächeren Annahmen für die Smartphone- und Automobilbranche auszugleichen./ajx/ag/jha/

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