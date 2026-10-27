Beiersdorf Aktie

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27.10.2026 11:38:38

AKTIE IM FOKUS: Erholung von Beiersdorf wackelt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Geschäftszahlen sind die zuletzt erholten Aktien von Beiersdorf am Dienstag wieder unter Druck geraten. Die Papiere der Hamburger rutschten mit zuletzt fast 4 Prozent Minus auf 80 Euro unter ihre 200-Tage-Linie zurück.

Mitte Oktober war der Kurs erstmals seit dem enttäuschenden Wachstumsausblick im März wieder über dieses langfristige Trendbarometer gestiegen. Das Minus im laufenden Jahr erhöhte sich nun wieder auf gut 15 Prozent. Zum Vergleich: Die ebenfalls schwachen Papiere von Henkel (Henkel vz) liegen auf Jahressicht noch rund 11 Prozent im Plus.

Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - ging der Beiersdorf-Umsatz in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 1,3 Prozent auf knapp 2,4 Milliarden Euro zurück. Ein Börsianer wertete vor allem das Geschäft von Tesa als Enttäuschung. Im Klebstoffsegment kam es zu einem organischen Umsatzrückgang um mehr als 4 Prozent. Engpässe bei der Verfügbarkeit von Halbleitern hätten sich hier negativ auf das Electronics-Geschäft ausgewirkt, erklärte das Unternehmen.

Die Reaktionen der Analysten fielen allerdings weniger negativ aus, als es der Kursrutsch vermuten lässt. So sah Celine Pannuti von JPMorgan einen auf Konzernebene erwartungsgemäßen, im Konsumgütergeschäft aber sogar geringeren Rückgang beim vergleichbaren Umsatz als erwartet. James Edwardes Jones von der kanadischen Investmentbank RBC stimmte zu, was den Konsum-Bereich angeht. Die Marke Nivea habe aber weiter zu kämpfen.

Laut Callum Elliott von Bernstein Research bringt der Bericht die Anlegerdebatte über die Nivea-Trendwende nicht gerade voran. Nach den schlechten Nachrichten der vergangenen 18 Monate seien in diesem Fall keine Nachrichten allerdings schon wieder gute Nachrichten./ag/mis/jha/

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