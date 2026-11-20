AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
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20.11.2026 13:12:38
AKTIE IM FOKUS: Erholungsversuch von Auto1 nach Berenberg-Kaufempfehlung
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von AUTO1 haben am Freitag nach ihrer Talfahrt einen Stabilisierungversuch unternommen. Eine zehntägige Verluststrecke, in der sie vom Anfang November erreichten Zwischenhoch etwa 35 Prozent verloren haben, könnte angetrieben von einer Analystenempfehlung enden. Zur Mittagszeit kletterte der Kurs mit 2,5 Prozent ins Plus auf 13,45 Euro, nachdem er im frühen Handel noch den tiefsten Stand seit Ende 2024 markiert hatte.
Die Privatbank Berenberg hatte den Gebrauchtwagenhändler, dessen Kurs sich in diesem Jahr halbiert hat, zuvor zum Kauf empfohlen. Nachdem Unternehmenschef Christian Bertermann das dritte Quartal als das profitabelste in der Geschichte bezeichnet hatte, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstag in einem Rückblick auf die Zahlen, dass Auto1 auf Qualität statt Quantität setze.
Das Unternehmen habe bewiesen, dass der operative Hebel auch greife, wenn die Nachfrage unter einer Konsumschwäche leide. Fuhrberg geht davon aus, dass Entscheidungen für einen Autokauf meist nur um einige Monate aufgeschoben werden, was im weiteren Verlauf eine Erholung nach sich ziehen sollte./tih/mis
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