Ericsson Aktie
WKN: 850001 / ISIN: SE0000108656
|
23.01.2026 09:54:38
AKTIE IM FOKUS: Ericsson mit Kurssprung nach Zahlen
STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Aktie von Ericsson (Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B)) hat im frühen Handel am Freitag kräftig zugelegt. Zuletzt sprang der Kurs um 9,7 Prozent auf 8,99 Kronen. Er erreichte damit den Bereich von Anfang November.
Die Analysten von Jefferies verwiesen auf die Zahlen zum vierten Quartal. Der Umsatz habe ihre Erwartungen ebenso übertroffen wie die Marge auf den operativen Gewinn (Ebit). Zudem habe der Telekomausrüster die Dividende erhöht und erstmals einen Aktienrückkauf vorgeschlagen.
Die Experten von JPMorgan sprachen von einer starken operativen Entwicklung./mf/jha/
