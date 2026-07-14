Ericsson Aktie

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WKN: 850001 / ISIN: SE0000108656

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14.07.2026 09:54:38

AKTIE IM FOKUS: Ericsson unter Druck - Aussichten enttäuschen

STOCKHOLM (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Ericsson (Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B)) sind am Dienstag im frühen Handel unter Druck geraten. Zuletzt verlor der Wert 6,7 Prozent und setzte damit die Korrektur seit den Jahreshochs Anfang Juni fort. Die Aktie reagierte damit auf die Zahlen zum zweiten Quartal. Der Netzwerkausrüster hatte wegen gestiegener Kosten weniger verdient. Auch Nokia gaben etwas stärker nach.

Die Analysten von Bernstein Research sprachen von einer mäßigen Entwicklung im zweiten Quartal. Lediglich durch Kostensenkungen sei eine gewisse Stabilisierung gelungen. Zudem erscheine der Geschäftsausblick des Netzwerkausrüsters nicht gerade glänzend. Die Experten der Bank JPMorgan merkten hierzu an, dass die Aussichten für die Bruttomarge sich unter der Konsensschätzung bewegten./mf/mis

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