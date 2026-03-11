NASDAQ Composite Index

22 654,34
-42,76
-0,19 %
11.03.2026 13:49:40

AKTIE IM FOKUS: Erleichterung treibt Oracle kräftig an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Erleichtert haben Anleger am Mittwoch im vorbörslichen US-Aktienhandel auf die Geschäftszahlen von Oracle reagiert. An der Technologiebörse Nasdaq sprangen die Papiere um fast zehn Prozent nach oben auf 164 US-Dollar. Im regulären Handel wäre das ein Hoch seit einem Monat. Zuvor war der Kurs vom Rekordhoch im September um rund 60 Prozent eingebrochen, weil es bei Anlegern Zweifel gibt, ob die gewaltigen Investitionen in KI-Rechenzentren jemals zurückverdient werden können.

Der Tech-Konzern kann seine hohen Investitionen in KI-Infrastruktur entgegen den Zweifeln an der Börse in Umsatzwachstum ummünzen. So stiegen die Erlöse aus dem Cloud-Geschäft im dritten Geschäftsquartal auf Jahressicht um 44 Prozent auf 8,9 Milliarden Dollar (7,7 Mrd Euro). Das Geschäft mit Cloud-Infrastruktur wuchs gar um 84 Prozent auf 4,9 Milliarden Dollar.

Oracle habe mit dem beschleunigten Wachstum "geliefert", schrieb Analyst Mark R. Murphy von der Investmentbank JPMorgan. Er nahm die guten Nachrichten zum Anlass, die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochzustufen. Denn nach den zuletzt hohen Kursverlusten sei das Verhältnis von Chancen zu Risiken nun attraktiver geworden./bek/stk

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 22 663,34 -0,15%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

