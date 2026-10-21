EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|
21.10.2026 09:59:38
AKTIE IM FOKUS: EssilorLuxottica mit Kurssprung - Zahlen dämpfen Sorgen
PARIS (dpa-AFX) - Aktien von EssilorLuxottica sind am Mittwoch im frühen Handel deutlich gestiegen. Mit einem Kurssprung von über elf Prozent gelang dem Wert ein Befreiungsschlag nach der schwachen Entwicklung im laufenden Jahr. Allerdings ist die Aktie noch immer nur etwas mehr als halb so viel wert wie noch im Oktober des Vorjahres.
Die Analysten der Citibank sprachen von besser als erwarteten Umsätzen im dritten Quartal. Die Entwicklung im Kerngeschäft dämpfe Bedenken, dass sich der Markt abschwäche und die Nachfrage der Verbraucher abebbe. Die Aktie bleibe ein Kauf und bewege sich am untersten Ende der historischen Bewertung.
Die Experten von Bernstein verwiesen darauf, dass sämtliche Absatzregionen Wachstum verzeichnet und über den Konsensschätzungen gelegen hätten./mf/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|22.10.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|22.10.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|22.10.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|176,40
|2,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.