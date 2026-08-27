Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
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27.08.2026 15:47:38
AKTIE IM FOKUS: Evonik auf Tagestief - Chef Kullmann fällt vorerst aus
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Evonik-Aktie ist am Donnerstagnachmittag auf Tagestief gesackt. Zuvor hatte der Chemiekonzern mitteilt, dass Vorstandschef Christian Kullmann infolge einer überraschenden Operation für längere Zeit ausfalle und Asien-Chef Claus Rettig solange das Ruder übernehmen werde. Die Aktie büßte zuletzt im freundlichen Gesamtmarkt 1,7 Prozent auf 18,24 Euro ein und zählte damit zu den Schlusslichtern im MDAX.
Dass das Papier nachgibt, ist nach Einschätzung von Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets der Leistung des Managers geschuldet, der den Konzern in den vergangenen Jahren erfolgreich auf die Spezialchemie ausgerichtet habe. Nun herrsche Sorge, ob und wann er zurückkomme./ck/he
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