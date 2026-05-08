Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|
08.05.2026 08:38:38
AKTIE IM FOKUS: Evonik nach Zahlen vorbörslich etwas stabilisiert
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei schwachen Tagen könnten sich die Aktien von Evonik am Freitag auch im schwachen Gesamtmarkt etwas erholen. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie mit 17,20 Euro um 0,9 Prozent über ihren Xetra-Schluss. Nach dem Jahreshoch vom Mittwoch bei 18,25 Euro waren sie zuletzt zeitweise wieder um gut 7,5 Prozent zurückgefallen.
UBS-Analyst Christian Bell rechnet mit einer leicht positiven Reaktion auf den Quartalsbericht. Das erste Quartal habe die Erwartungen etwas übertroffen und auch die Signale für das zweite seien besser als gedacht. Für das zweite Halbjahr klinge das Management allerdings bereits wieder verhaltener und rechne mit einer Normalisierung nach Vorzieheffekten in der ersten Jahreshälfte./ag/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Evonik AG
|
08.05.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
08.05.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Evonik auf 'Overweight' - Ziel 17 Euro (dpa-AFX)
|
08.05.26
|Börse Frankfurt: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
08.05.26
|ROUNDUP 2: Evonik sieht Geschäftsbelebung - Aber eventuell nur vorübergehend (dpa-AFX)
|
08.05.26